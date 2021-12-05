"Кочергін? Це не моя справа, це було очікувано. Мені як тренеру прикро, що один із моїх найкращих гравців не бере участі в іграх.

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Президента зрозуміти, чи генерального директора, чи наше керівництво, теж можна. Гравця зрозуміти теж можна, він сім'єю обзавівся, хоче поїхати до Європи і не хоче залишатися тут на 3 роки.

Але як би прозаїчно це не звучало: незамінних – немає! Останні шість матчів, які ми виграли, підтверджують це. По-людськи мені дуже шкода, що така ситуація склалася. Такий гравець не лише Зорі потрібен, його й інші із задоволенням придбали б і запросили б", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Кочергін відмовляється продовжувати угоду з Зорею та бажає змінити клубну прописку. Контракт Владислава із луганцями завершується влітку 2022 року. У поточному сезоні він провів за "мужиків" 14 поєдинків, в яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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