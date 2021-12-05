Девятиматчевая безвыигрышная серия Ингульца заставляла его с первых минут идти в атаку. Заря, очевидно, понимала это и не форсировала события, хотя первый опасный момент в матче создали хозяева. На шестой минуте Артем Громов едва не открыл счет – его мощный удар из-за пределов штрафной в головокружительном прыжке не без проблем выбил на угловой Шуст.

Гости огрызнулись через две минуты: после навеса со стандарта мяч прилетел к Али Салему и тунисец мощно пробил – сферу остановила спина защитника. В следующей атаке Майкл Гопе мог выходить один на один, но Вернидуб прочитал ситуацию и скосил нападающего, за что получил справедливый "горчичник".

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В первой трети тайма Ингулец удивил своей навязчивостью – петровцы больше времени проводили на половине поля соперника и подали 5 угловых. На 20-й минуте решил проверить Шуста и Ловро Цвек – рядом со штангой. Впоследствии момент не реализовали Гладкий и Шахаб, поочередно пробивая в соперников. В середине тайма после ошибки защитника мяч прилетел к Козаку на левом фланге и только своевременный выход и самоотверженная игра Мацапуры уберегли Зарю от гола.

Сразу после перерыва Громов целил в ближний угол – Шуст в падении забрал сферу. Впоследствии Богдан вовремя отреагировал и на выстрел Булецы.

На 60-й минуте Ингулец потерял стопроцентный момент выйти вперед. Запорожец нашел пасом в центре поля Стефена, тот запустил правым флангом Коваленко. Последний ворвался в штрафную и прострелил в центр на Козака. Александр чудом не попал в ворота – Мацапура не успевал закрыть свободный угол ворот. А уже в следующей атаке забила Заря. После подачи с углового Шуст первый удар от Фаворова отразил, однако на добивание не успел – Артем в падении протолкнул сферу под кипером петровцев.

Стефен почти сразу мог сравнивать, но его пушечный удар с близкого расстояния просвистел над перекладиной. Впоследствии Опанасенко отважился на дальний удар – задумано хорошо, исполнено не очень. За десять минут до завершения матча Ингулец попытался забомбардировать ворота Мацапуры, но защитники самоотверженно бросались под мяч. Уже в добавленное время Булец чудом не попал в ворота.

Победа принесла Заре 35 очков и подняла на третье место турнирной таблицы УПЛ, Ингулец с 10 пунктами остался четырнадцатым.

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