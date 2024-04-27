"Ворсклі не вдається порозумітися із основним голкіпером щодо продовження контракту. Співпраця з Павлом Ісенком добігає кінця за два місяці. Ситуація така, що воротар має на руках пропозицію від полтавців, але досі не дав своєї згоди.

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За моєю інформацією, однією з розбіжностей є розмір клаусули в майбутній угоді. Наскільки я розумію, Ісенко рветься за кордон і в пошуках цікавих варіантів уже зараз.

У Ворсклі готові чекати рішення гравця без жодного тиску на нього і без погроз переводу в дубль, як полюбляють в інших клубах", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Ісенко – вихованець Ворскли. У поточному сезоні провів за полтавців 30 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 41 гол (ще в 9 поєдинках відстояв "на нуль").

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