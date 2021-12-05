Поєдинок на "Арені Львів" між Рухом та Ворсклою завершився без голів, однак нецікавим його назвати не можна. Господарі не забили пенальті, а голкіпер полтавців Дмитро Різник встановив рекорд – парирував п'ятий поспіль удар з позначки.

Новий рекорд УПЛ у відеоогляді матчу Рух – Ворскла

Крім того, більшу частину другого тайму гості догравали у меншості. Знову два попередження отримав Данило Кравчук. Про гру у Львові в експрес-розмові з Футбол 24 розповів капітан Ворскли Володимир Чеснаков.

– Важкий матч видався, – каже Чеснаков. – Та й погода не зовсім футбольна. І поле таке було важке. До того ж вдесятьох довелося грати протягом останніх півгодини. Зрештою, не гнівитимемо Бога і подякуємо за одне очко. Звичайно, ми їхали сюди за перемогою, хотіли реабілітуватися після минулого туру.

– Було складно прийти до тями після 1:5 від СК Дніпро-1?

– Це наша робота. Сьогодні виграли, завтра програли. Кожен матч – нова історія.

– Кажуть, що хороший воротар – півкоманди. Для Ворскли Різник, як мінімум, 75 відсотків.

– Так, ми знаємо (Сміється). Ми дуже задоволені, що він у нас є.

Чеснаков блокує удар Климчука / Фото Є. Кравс

– Коли рефері призначив пенальті, ви були страшенно розлючені на Наджееба Якубу. Він мав відчути момент спиною і не порушувати правила?

– Так, це емоції. Ми усі були незадоволені і засмучені. Щодо моєї реакції, то я намагався і "піднапхати", і підбадьорити. "Резо" у нас тепер рекорди ставить – молодець. А якщо серйозно, дай Боже, щоб у наші ворота більше пенальті не призначали.

– На тренуваннях відпрацьовуєте одинадцятиметрові?

– Особисто я – ні, але хлопці інколи шліфують удари.

– Сьогодні знову вилучили з поля Данила Кравчука, як і у позаминулому його матчі з Динамо.

– Йому, мабуть, треба трохи розібратися у своїй голові. Так не можна виходити на гру.

– Ви казали про не зовсім футбольну погоду. Складно за таких умов догравати футбольний рік?

– Ви ж бачите – поле таке, що ноги самі їдуть. Ще й пальці на ногах сині і замерзають. Нічого не вдієш, маємо зіграти ще один матч. Через тиждень знову у Львові граємо – буде непросто.

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