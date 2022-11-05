Луганці мали серію з трьох перемог поспіль і влаштувалися на третій сходинці таблиці. Натомість Металіст дещо забуксував – всього одне очко у попередніх двох турах.

Шахтар – Інгулець: анонс матчу УПЛ

Перший тайм цілком виправдав нинішню форму команд. Зоря мала тотальну перевагу і могла громити суперника до відпочинку. Імереков на кутовому пробив повз ворота, а удар Чурка з горем навпіл відбив Костик. Кіпер Металіста здійснив ще 2 яскраві сейви до кінця тайму. Особливо запам'ятався момент Батагова на 41-й хвилині. Гравець Зорі буквально з 5 метрів розстрілював Костика, але й тут примудрився влучити в коліно кіпера. Натомість у харків'ян за 45 хвилин жодного удару в площину...

Домінація команди ван Леувена продовжилась і на старті другої половини – Чурко зі штрафного вліпив у поперечку. На 51-й хвилині нарешті потурбували Мацапуру, коли Танковський низом бив з лінії карного майданчика. Зоря сама зіпсувала годину свого чудового футболу. На 56-й хвилині Бражко обрізався біля власного карного майданчика, м'яч підхопив Підлепенець і впав у боротьбі з Імерековим – пенальті! Сам постраждалий чітко виконав вирок.

Ван Леувен відразу випустив Хланя замість Нагнойного і не прогадав. На 72-й хвилині "джокер" Зорі виконав ідеальну подачу на Чурка, якого зовсім забули захисники Металіста – 1:1. Втім, радість формальних господарів стадіону Динамо була недовгою. Вже через 2 хвилини Демченко поборовся у центрі поля і віддав передачу на Панасенка, а той розкішною гарматою закрутив у дев'ятку воріт Мацапури.

Зоря остаточно перейшла в режим навали, але не могла забити без помилки суперника. Відзначився ще один "джокер" ван Леувена. Мишньов підчатував незграбні дії Романюка перед власними воротаи і ударом в ближній кут "прошив" Костика. Навіть на цьому господарі не заспокоїлись На останніх секундах компенсованого часу був кутовий, і Євген Шахов найкраще розібрався у хаосі карного майданчика – 3:2. Ви здивуєтесь, але і цей гравець вийшов на заміну у Зорі!

Підопічні ван Леувена здобули 22 очки і принаймні на кілька годин змістили Шахтар з другої сходинки. Металіст поки шостий, але також може змінити позицію до кінця туру.