Луганчане имели серию из трех побед подряд и устроились на третьей строчке таблицы. Металлист несколько забуксовал – всего одно очко в предыдущих двух турах.

Шахтер – Ингулец: анонс матча УПЛ

Первый тайм полностью оправдал нынешнюю форму команд. Заря имела тотальное преимущество и могла громить соперника до отдыха. Имереков на угловом пробил мимо ворот, а удар Чурка с горем пополам отразил Костык. Кипер Металлиста совершил еще 2 ярких сейва до конца тайма. Особенно запомнился момент Батагова на 41-й минуте. Игрок Зари буквально с 5 метров расстреливал Костыка, но и здесь умудрился попасть в колено кипера. У харьковчан за 45 минут ни одного удара в створ...

Доминация команды ван Леувена продолжилась и на старте второй половины – Чурко со штрафного влепил в перекладину. На 51-й минуте наконец-то побеспокоили Мацапуру, когда Танковский низом бил с линии штрафной. Заря сама испортила час своего замечательного футбола. На 56-й минуте Бражко обрезался возле собственной штрафной площадки, мяч подхватил Подлепенец и упал в борьбе с Имерековым – пенальти! Сам пострадавший четко исполнил приговор.

Ван Леувен сразу выпустил Хланя вместо Нагнойного и не прогадал. На 72-й минуте "джокер" Зари выполнил идеальную подачу на Чурка, которого совсем забыли защитники Металлиста – 1:1. Впрочем, радость формальных хозяев стадиона Динамо была недолгой. Уже через 2 минуты Демченко отборолся в центре поля и отдал передачу на Панасенко, а тот роскошной пушкой закрутил в девятку ворот Мацапуры.

Заря окончательно перешла в режим навалы, но не могла забить без ошибки соперника. Отличился еще один "джокер" ван Леувена. Мишнев подкараулил неуклюжее действие Романюка перед собственными воротами и ударом в ближний угол "прошил" Костыка. Даже на этом хозяева не успокоились. На последних секундах компенсированного времени был угловой, и Евгений Шахов лучше всех разобрался в хаосе штрафной – 3:2. Вы удивитесь, но и этот игрок вышел на замену у Зари!

Подопечные ван Леувена завоевали 22 очка и по крайней мере на несколько часов сместили Шахтер со второй строчки. Металлист пока шестой, но также может сменить позицию до конца тура.

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