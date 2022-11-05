Сусіди по турнірній таблиці – Олександрія та Колос – зійшлись у дуелі за 6 очок. Перший небезпечний момент створили господарі на 7-й хвилині – Демченко з лінії штрафного цілив у кут воріт, але невеличкий рикошет не дозволив відкрити рахунок.

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Та вже у наступній атаці підопічні Юрія Гури забили. Рибалка з лівої зважився на гарматний удар з далекої відстані – м'яч без шансів для Волинця влетів під самісіньку стійку.

На 12-й хвилині кіпер Колоса врятував команду після пострілу Калітвінцева – сфера влучила у стійку і летіла у ворота, але Євген у шаленому стрибку перевів її на кутовий. Згодом міг забивати Ковалець, але прибравши двох суперників з району одинадцятиметрової позначки пробив повз ліву стійку.

Колос до середини першого тайму практично не загрожував воротам суперника: можна згадати лише невдалий навіс у штрафний "містян" і слаломний прохід Ільїна до лінії воротарського і втрату м'яча. За трохи Ковалець повторив спробу, яка знову виявилась невдалою – після прострілу зі штрафного він з центра карного майданчика замкнув вище воріт.

На 28-й хвилині Кирило втретє з району одинадцятиметрового не зумів забити – м'яч після його замикання після навісу з правого флангу впевнено забрав Волинець. Безпорадність "хліборобів" змушувала їх фолити у простих ситуаціях – Бабогло зумів заробити на собі два "гірчичники", посадивши на картки Смирного і Лисенка.

Під кінець першого тайму Колос трохи активізувався, намагаючись загрожувати воротам суперника. За хвилину до перерви Мілько міг зрівнювати, забивши гол "у роздягальню", але замкнув навіс з кутового прямо у руки Білику.

Після відпочинку Кожушко втратив можливість подвоїти перевагу Олександрії: отримавши м'яч у штрафному майданчику він вийшов сам на сам, спробував обробити сферу і... кіпер суперника кинувся йому в ноги і забрав круглого. За мить сфера влучила у руку Бабогло і арбітр вказав на позначку. Оріховський з пенальті відновив статус-кво.

Не минуло і десяти хвилин як ситуація повторилась біля чужих воріт: рука у гравця Колоса і вже Третьяков з одинадцятиметрового знову вивів Олександрію вперед. За 5 хвилин Мілько зачепив Мірошниченка і арбітр призначив третій пенальті у матчі – Рибалка легко переграв Волинця.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Олександрія нокаутувала Колос, забивши вчетверте: удар Калітвінцева заблокували захисники, Кожушко добивав, м'яч від стійки влучив у Волинця і вилетів у поле, де його безперешкодно відправив у сітку Третьяков, оформивши дубль.

Перемога принесла Олександрії 20 очок і залишила на четвертій сходинці турнірної таблиці, Колос з 15 пунктами – п'ятий.

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