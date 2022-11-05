Шахтар в рамках 11-го туру УПЛ зустрінеться з Інгульцем. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар таки дочекався на завершення єврокубків. Попри шикарний результат, вони надзвичайно витягували сили з підопічних Ігора Йовічевіча – ще до поєдинку проти РБ Лейпцига в таборі "гірників" розказували про важкі переїзди.та відсутність вихідних. Тепер стане легше.

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В чемпіонаті у цьому році необхідно провести ще п'ять турів. Донеччанам у цей період не можна допускати осічок, адже відставання від СК Дніпра-1 становить аж 5 залікових балів. На щастя для Шахтаря, сьогоднішній суперник є представником зони вильоту – а значить можна провести відчутну ротацію складу.

У матчі з Інгульцем усі очікують виключно на перемогу "помаранчево-чорних". Тим не менш, не варто нараховувати собі очки ще до стартового свистка. По-перше, у зустрічах проти українських "автобусів" підопічним Ігора Йовічевіча дуже непросто – Шахтар найбільш круто працює на просторі, а його нині не буде. Можна згадати, наскільки важко було в зустрічі з Чорноморцем, Металістом 1925 чи Кривбасом.

По-друге, ротація може вдарити по зіграності та ефективності дій команди. По-третє, варто не забувати про особливі умови УПЛ – наприклад, паузи через повітряні тривоги. З цих причин тиждень тому "гірники" не змогли переграти Олександрію.

Проблема Інгульця полягає в тому, що він реально слабенький. Підопічні Сергія Лавриненка дуже стараються, реалізовуючи майже всі свої моменти й допускаючи біля власних воріт зовсім небагато – петровці пропустили 11 голів за 8 матчів. Втім, навіть за очікуваними очками команда перебуває на 13-й позиції, а в реальності "козаки" йдуть передостанніми з 4 заліковими балами в активі. Щонайгірше, вони доси не перемагали.

І все одно не варто дивитись на Інгулець зверхньо. Зовсім недавно цей колектив відібрав очки у СК Дніпра-1, причому абсолютно заслужено. Крім того, петровці розписали нічию з міцними Металістом і Колосом. Словом, підопічні Сергія Лавриненка здатні впертись, створивши серйозні проблеми лідеру. Шахтарю необхідно налаштуватись, як слід – інакше все може завершитись сумно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Корнієнко, Швед, Зубков (Шахтар)

Дискваліфіковані: Тейлор – Смоляков

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Інгулець

Шахтар: Трубін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Назарина, Джурасек – Петряк, Судаков, Мудрик – Сікан

Інгулець: Кучер – Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків – Кучеренко – Запорожець, Клименко, Кухарук, Козак – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Інгулець здатний впертись, а Шахтар сьогодні проведе ротацію. Це – непогане підґрунтя для сенсації, але її ймовірність не дуже висока. Занадто вже слабенькі петровці у поточному сезоні, та і донеччани явно бажають реабілітуватись за 0:4 з Лейпцигом. Крім того, резервісти "гірників" будуть намагатись довести свою важливість.

Якщо "козакам" вдасться зачепитись за очки, то це буде дивом. Шахтар повинен перемогти попри будь-які труднощі.

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