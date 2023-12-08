Атакувальний півзахисник Зорі Даниїл Алефіренко може покинути команду вже взимку.

Луганська Зоря може втратити атакувального півзахисника команди Даниїла Алефіренка – футболіст вже взимку може змінити клубну прописку.

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Як повідомляє видання Footboom, на півзахисника вже є кілька претендентів, які готові запропонувати йому контракт влітку, а взимку підписати попередній договір – його контракт з Зорею закінчується наприкінці сезону.

За даними джерела, Зоря може продати Алефіренка вже взимку. Серед претендентів один клуб УПЛ та дві європейські команди.

Нагадаємо, що цього сезону Даниїл Алефіренко зіграв за Зорю у 16 матчах і забив три голи.

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