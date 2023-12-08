Один з претендентів на чемпіонство в УПЛ вирішив підсилити свою атакувальну ланку.

Нападник Зорі Едуардо Герреро може перейти у Полісся, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, луганці не відпустять свого форварда дешевше, ніж за цифру з шістьма нулями. Зазначається, що житомирцям доведеться витримати серйозну боротьбу за панамця, на якого претендує ще низка клубів.

Нагадаємо, Герреро був орендований Зорею у Маккабі Тель-Авів у лютому 2023 року, а влітку викуплений у ізраїльтян (Transfrmarkt зазначає, що трансфер обійшовся у 500 тисяч євро, тоді як "ТаТоТаке" рапортує про 400 тисяч).

У поточному сезоні 23-річний нападник провів у складі "мужиків" 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 1 асист. Його контракт з Зорею чинний до 30 червня 2027 року, а Transfrmarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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