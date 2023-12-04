Зоря і Рух в рамках матчу 16-го туру УПЛ 2023/24 сильнішого не визначили, та і з голами у них не склалося. Звіт читайте на "Футбол 24".

Зоря підходила до зустрічі з Рухом, маючи за плечима 7-матчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. Луганці всього за місяць втратили шанси на євровесну, вилетіти з Кубку та опуститись у зону прямого вильоту – після цього відступати вже було нікуди. Підопічним Юрія Коваля була потрібна тільки перемога.

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З міркувань логістики луганці ще наприкінці листопада вирішили, що поєдинок пройде в Ужгороді. Після вчорашньої історії з Минаєм такий хід викликав посмішку. Тим паче, що на "Авангарді" система освітлення існує лишень у форматі легендарного ховраха – його не бачать, але воно є. На папері. Втім, газон був чистим, русня відпочивала, а тому поєдинок пройшов спокійно.

Спокійно було і в ігровому плані. Ніби ви з друзями відіспалися у вихідний, зідзвонилися й пішли грати у футбол біля рідної школи. Все проходило динамічно, з помилками й кількома цікавими комбінаціями, але з мінімальною кількістю дійсно небезпечних моментів. Варто відзначити, що Зоря у цьому малюнку виглядала гостріше.

Ще на 3-й хвилині луганці провели дуже хорошу атаку. Герреро пропустив простріл з правого флангу на Чурка, а той пробив з лінії півкола – Вячеслав мав купу часу й простору, але пробив кволо. На 36-й же хвилині все той же Герреро підхопив м'яч у центрі й сам протягнув його на правий край штрафного, заодно перегравши Дідика. Панамець бахнув у дальній кут, однак Ледвій парирував.

Крім цих епізодів, можна пригадати штрафний удар у виконанні Мишньова на 35-й, який летів під поперечку. Ледвій ніби все й контролював, але відбив невпевнено. В актив Руха за цей період можна занести хіба що дальній постріл Плюмана на 14-й (вийшло неточно). Крім того, на 27-й пройшла красива комбінація з передачею на 11 метрів, але Карабін махнув повз "круглого".

Свисток Клима Заброди відправив копачів м'яча відпочивати за нічийного рахунку. Загалом, перший тайм Руху давався важко – однак на початку другого львів'яни реабілітувалися, створивши два крутих моменти.

Всього за дві хвилини по перерві Сич наважився на удар метрів з 30-ти. Сапутін парирував, однак на добиванні опинився Квасниця. Ілля вистрілив з правого краю штрафного, однак Зорю врятувала поперечина! На 58-й же гості розкатали комбінацію в центрі штрафного, у завершенні якої Квасниця покотив на Руніча – тому залишилось пробити з кількох метрів, але в останню мить Батагов вибив м'яч.

Між цими епізодами сталася атака, в якій Климчук покотив на лівий край штрафного під удар Плюману. Бути б голу, якби у гваделупця не зрізався м'яч. Стривожений таким розвитком подій Юрій Коваль провів заміни – Горбач і Данченко на 60-й хвилині замінили Антюха й Джордана. Зоря переходила з 3-4-3 на 4-3-3.

Частково цей хід спрацював. В наступні 30 хвилин Рух організував лишень один небезпечний момент – це Плюман прийняв пас від Квасниці на лінії штрафного й другим дотиком пробив у ближній кут. Поруч зі стійкою! Втім, львів'яни хвилини до 80-ї все одно домінували, не вилазячи з чужої половини поля. Взнаки далася поява свіжих Соломона-Отабора й Федора.

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Втім, у завершальній частині зустрічі луганці стали агресивніше працювати в пресингу й ловити Рух на контратаках. Гра стала хаотичною, з рухом в обидва боки. Був і небезпечний епізод у штрафному гостей – Кирюханцев увійшов на лівий край та завдав удару в ближній, а м'яч ще й зрикошетив від захисника. Ледвій врятував "жовто-чорних".

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Рух набрав 25 очок і відірвався від Динамо на три залікових бали, залишившись на п'ятій позиції. Зоря, маючи 11 пунктів у активі, залишилась на передостанній сходинці, в зоні прямого вильоту.

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