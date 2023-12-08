Атакующий полузащитник Зари Даниил Алефиренко может покинуть команду уже зимой.

Луганская Заря может потерять атакующего полузащитника команды Даниила Алефиренко – футболист уже зимой может сменить клубную прописку.

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Как сообщает издание Footboom, на полузащитника уже есть несколько претендентов, готовых предложить ему контракт летом, а зимой подписать предварительный договор – его контракт с Зарей заканчивается в конце сезона.

По данным источника, Заря может продать Алефиренко уже зимой. Среди претендентов один клуб УПЛ и две европейские команды.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Алефиренко сыграл за Зорю в 16 матчах и забил три гола.

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