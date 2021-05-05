Для Зорі виїзний матч проти СК Дніпро-1 міг стати "бронзовим". Луганці за два тури до завершення сезону йшли на третій позиції, випереджаючи Колос на шість залікових балів, тож сьогодні їм було достатньо і нічийного рахунку – а в разі поразки ковалівців у паралельній зустрічі "мужики" могли дозволити собі навіть поразку. Дострокове завоювання медалей для підопічних Віктора Скрипника було важливим, адже вже наступного тижня їх очікує битва за Кубок проти Динамо. Аби підійти до фіналу в оптимальній формі, необхідно було перетворити останній тур УПЛ у формальність.

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Перший тайм поєдинку на Дніпро-Арені виявився динамічним і веселим. Господарі стартували краще, вже на 3-й хвилині змусивши суперника нервувати – це Тейлор прострілив з правого флангу, а Фаворов підрізав м'яч у власні ворота. Мацапура виручив гостей. На 12-й голкіпер знову врятував Зорю, витягнувши з кута класний удар Піхальонка із зони перед штрафним. Ще за п'ять хвилин навіс у воротарський майданчик мав замикати Булеца, однак Сергію не вистачило зросту.

У підопічних Віктора Скрипника за цей період був тільки дуже неточний дальній удар у виконанні Жунінью. Втім, у середині тайму гра перестала бути односторонньою – луганці довели володіння м'ячем до 50% і почали проводити перспективні атаки. Зокрема, на 21-й хвилині Жунінью прострілював з лівого краю штрафного, а м'яч рикошетом від захисника відлетів на Кочергіна, якому залишалося влучити у ворота з 12-13 метрів. Владислав, однак, вистрілив на трибуни. СК Дніпро-1 за кілька хвилин міг покарати за цю нахабність прострілом у воротарський на Довбика, але Артем у вирішальну мить махнув повз м'яч.

В цілому, в середині першого тайму тайму команди вели рівну боротьбу, однак в завершальній стадії атак "жовто-чорні" виглядали значно конкретніше. Ближче до перерви підопічні Ігора Йовічевіча могли конвертувати цю перевагу в голи: на 36-й хвилині Піхальонок завдяки рикошету ледь не закинув м'яч за комірець Мацапурі (голкіпер врятував Зорю), а на 42-й Булеца пробивав зі стандарту – над поперечиною! Луганці ж мали лишень підходи до штрафного, але не моменти.

На перерву команди відправились за нулів на табло, однак одразу після неї футболісти вирішили виправити це неподобство. Так, вже на 47-й хвилині Сваток замикав подачу зі стандарту ударом головою в дальній кут – вийшов доволі неприємний постріл, але Мацапура у красивому стрибку витягнув м'яч! Зоря одразу ж відповіла зміщенням Іванісені у зону перед штрафним з потужним ударом – стійка врятувала СК Дніпро-1!

На 50-й же Кочергін міг вивести луганців уперед, підхопивши відскок з кутового й пробивши з рикошетом метрів з 20-ти. Сфера пролетіла поруч з каркасом воріт. Після цього гості провели кілька стандартів без гострого завершення, а СК Дніпро-1 відповів двома дальніми ударами у виконанні Довбика на 59-й хвилині. Перший пролетів на поперечкою, а другий став легкою здобиччю для Мацапури.

Після розміну моментами на старті команди сповільнили темп, займаючись позиційною боротьбою в центральній зоні. Вона розтягнулася на всю середину другого тайму. Реально гострі епізоди зникли, однак значно побільшало ударів по ногах – і саме на них погоріли дніпровці. Так, на 69-й хвилині господарі залишились у меншості внаслідок грубого фолу Ігнатенка проти Жунінью.

На 77-й же Тейлор поставив підніжку Назарині у власному карному майданчику – пенальті! В обох випадках у справу втрутився VAR. Юрченко, своєю чергою, покарав "спортклубівців" голом з "позначки". 0:1!

Контргра дніпровців якось принишкла ще до вилучення, а після нього "жовто-чорні" взагалі втратили контроль над грою. Ігор Йовічевіч спробував виправити цю ситуацію, випустивши на 84-й хвилині швидкісних Білла та Цурікова, однак паралельно Віктор Скрипник випустив опорника Цвєка. Заміни господарів взагалі ніяк не спрацювали, а от Зоря в ендшпілі поєдинку відверто домінувала – втім, створити бодай один цікавий момент гостям так і не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "мужиків".

Таким чином, луганці набрали 47 очок, залишившись на третій позиції. За тур до кінця команда Віктора Скрипника має перевагу над Колосом у шість залікових балів – це означає, що Зоря гарантувала собі бронзові медалі УПЛ 2020/21. СК Дніпро-1, маючи в активі 29 пунктів, залишається восьмим.

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