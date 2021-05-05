Олександрія вже давніше вибула з боротьби за єврокубки, а тому на поєдинок проти Колоса вийшла захищати честь Шарана, якому ЗМІ пророкують відхід наприкінці сезону. Ковалівці ж продовжують змагання за потрапляння в євротурнір, а тому будь-яка втрата очок може стати фатальною.

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Домашній поєдинок "жовто-чорних" відбувався на стадіоні Зірка, що в Кропивницькому. Статус номінальних господарів не допоміг Олександрії, адже Колос з перших миттєвостей заволодів ініціативою, хоч і без особливої гостроти. Перший по-справжньому небезпечний момент трапився у середині тайму. Після подачі з кутового м'яч прилетів до Лисенка, який не зорієнтувався перед порожніми ворота та не встиг пробити бодай п'ятою. Білик випередив Володимира та зафіксував круглого у руках.

Олександрія відповіла потужними ударами Шастала та Устименка – вище. Вже перед свистком на перерву Стецьков необачно зіграв у підкаті у власному штрафному, сфоливши проти Ільїна. До 11-метрової позначки підійшов Петров та пробив прямо по центру – Білик стрибнув у правий кут. 1:0!

В дебюті другого тайму ковалівцям знову допоміг стандарт. Цього разу – штрафний удар. Оріховський ледве торкнувся м'яча, переправивши його у сітку після подачі. Вантух чи не одразу мав можливість відіграти один гол – сфера пролетіла у сантиметрах від стійки. На 72-й Ковалець отримав право на виконання штрафного метрів за 20 від воріт. Знову вище.

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"Жовто-чорні" продовжили насідати на ворота Колоса, але не вистачало останнього влучного удару. 200-й матч Володимира Шарана на посаді головного тренера Олександрії у чемпіонатах України завершився з рахунком 0:2. Колос, своєю чергою, продовжив свою рекордну безпрограшну серію до 9 матчів (5 звитяг та 4 мирові). Ба більше, підопічні Костишина гарантували собі місце у топ-5, що дає путівку у Лігу конференцій сезону 2021/22.

В останньому турі сезону 2020/21 олександрійці зіграють зі Зорею, а ковалівці протистоятимуть чемпіонському Динамо.

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