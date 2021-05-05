Матч Ворскла – Десна стартував о 19:00. Команди ведуть відчайдушну боротьбу за путівку в єврокубки на наступний сезон, набравши на момент початку гри по 37 очок – це 4-5 місця турнірної таблиці. Такий розклад змушував полтавців грати виключно на перемогу, адже у випадку однакової кількості очок перевагу мала Десна, яка в першому колі обіграла Ворсклу з рахунком 1:0 завдяки голу Максима Дегтярьова на 90+4-й хвилині.

Перші хвилини поєдинку не потішили гострими моментами – багато боротьби, обмаль конструктиву. Можна згадати хіба що кілька стандартів, один із яких завершився неточним ударом Гітченка. Хороша нагода могла бути і у Ворскли, але Тілль зі штрафного пробив значно вище. При такій в'язкій грі саме стандарти вийшли на перший план.

Втім, гол прийшов саме з гри. На 18-й хвилині пройшла атака полтавців правим флангом. Якубу скинув на Степанюка, Руслан прийняв м'яч і зряче знайшов Тілля, а Олів'є метрів з 15-ти пробив у ближній кут у протихід Пасту. 1:0 на користь команди Максимова. Перший же реальний шанс втілився у взяття воріт.

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Гол не змінив характеру гри. У Десни в атаці не виходило взагалі нічого. Полтавці теж не поспішали атакувати, але саме Ворскла могла забивати вдруге. Пуцлін прорвався до володінь Десни і віддав розрізний пас на Кулача, але найкращий бомбардир УПЛ (14 голів) у боротьбі з захисником пробив дуже слабко. Без проблем для Євгена Паста. Це був останній момент до перерви.

Вже на перших хвилинах другого тайму гравці Ворскли просили пенальті. М'яч від газону зачепив руку Єрмакова, який вів боротьбу зі Склярем. Катерина Монзуль послухала підказку VAR і вирішила не призначати 11-метровий.

На 54-й хвилині Десна зрівняла рахунок – очевидно, що після стандарту. Калітвінцев навісив, Гітченко пробив у кут воріт. Все просто – 1:1. Цей гол надихнув гостей, які могли вийти вперед, але Різник врятував Ворсклу після удару Калітвінцева!

Такий результат не влаштовував вже Ворсклу, яка знову пішла вперед. Паст врятував сіверян після удару Степанюка з лінії штрафного – кутовий. Кутовий, після якого Скляр переправив м'яч у ворота. Катерина Монзуль одразу скасувала взяття воріт через офсайд, але тут втрутився VAR. Пауза зайняла хвилини 3, після чого рішення було підтверджене. Немає голу. Ворскла ще й завершувала у меншості після вилучення Якубу, але могла забити вже в компенсований час – Паст врятував.

Зрештою, 1:1. Десна та Ворскла мають по 38 очок і визначать володаря путівки в Лігу Конференцій у неділю. Колос обіграв Олександрію і вже точно не впаде нижче 5-го місця, адже має перевагу над Десною в особистих матчах (1:1, 2:2).

В останньому турі, який буде зіграний 9 травня, Десна на виїзді зіграє з Маріуполем, а Ворскла поїде до Миная, який у випадку поразки від Шахтаря в завтрашньому матчі достроково вилетить з УПЛ. Для того, шоб посісти 5 місце, чернігівцям достатньо зіграти не гірше за полтавців.

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