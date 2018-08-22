Зоря – РБ Лейцпиг: прогноз на матч Ліги Європи

Зоря зустрінеться з німецьким РБ Лейпциг в першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи-2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Зоря – РБ Лейцпиг відбудеться 23 серпня в Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок гри о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Букмекери вважають Зорю абсолютним аутсайдером домашнього матчу. Перемога луганців фахівцями Bwin оцінюється коефіцієнтом 6. У той же час на виграш Лейпцига дають незначні 1.53, а на нічию можна поставити за 4.

Авторитетна контора William Hill трішки більше вірить у Зорю, однак порядок цифр схожий. На сенсаційну вікторію української команди встановили коефіцієнт 5, тоді як на звитягу німецьких "биків" – 1.6, а на нічию – 4.2.

В успіх Зорі за підсумками двоматчевого протистояння букмекери не вірять взагалі – коефіцієнт 9. Вихід Лейпцига в груповий раунд Ліги Європи оцінюється мізерними 1.05.

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