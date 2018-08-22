Заря – РБ Лейцпиг прогноз на матч Лиги Европы

Заря встретится с немецким РБ Лейпциг в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Заря – РБ Лейцпиг состоится 23 августа в Запорожье на Славутич-Арене. Начало игры в 21:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Букмекеры считают Зарю абсолютным аутсайдером домашнего матча. Победа луганчан специалистами Bwin оценивается коэффициентом 6. В то же время на выигрыш Лейпцига дают незначительные 1.53, а на ничью можно поставить за 4.

Авторитетная контора William Hill чуть больше верит в Зарю, однако порядок цифр такой же. На сенсационную викторию украинской команды установили коэффициент 5, тогда как на победу немецких "быков" – 1.6, а на ничью – 4.2.

В успех Зари по итогам двухматчевого противостояния букмекеры не верят вообще – коэффициент 9. Выход Лейпцига в групповой раунд Лиги Европы оценивается скудными 1.05.

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