Зоря – Лейпциг: Вернер відправиться з командою в Запоріжжя

Нападник Лейпцига Тімо Вернер відновився перед матчем 4-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Зорі.

Наставник Лейпцига Ральф Рангнік повідомив, що зможе розраховувати на основного форварда в першому матчі проти луганців.

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"Біль в шлунку Вернера зникла, і він вирушить з командою в Україну на матч. Сподіваємося, він зможе зіграти. Дуже важливо, щоб Тімо увійшов в ритм і отримав ігровий час", – цитує слова Рангніка офіційний твіттер Лейпцига.

Натомість, наставник "биків" залишить в Німеччині Жан-Кевіна Огюстена, Марселя Забітцера та Кевіна Кампля.

Нагадаємо, матч Зоря – Лейпциг відбудеться в Запоріжжі, 23 серпня, початок о 21:30.

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