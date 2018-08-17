Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи

"Футбол 24" знайомить з наступним опонентом луганської Зорі в єврокубках і розповідає, чому РБ Лейпциг постарається не пустити український клуб в груповий етап Ліги Європи через свого спонсора.

Зоря за сумою двох матчів здолала португальську Брагу та вийшла у плей-офф Ліги Європи. Це була приємна несподіванка, але для потрапляння в груповий етап турніру луганцям потрібне диво. Черговий суперник – РБ Лейпциг. Нещодавній віце-чемпіон Бундесліги, сильний німецький клуб з розумним менеджментом і гравцями національних збірних.

Незвичайна історія клубу

РБ Лейпциг – дітище відомої австрійської компанії Red Bull GmbH, яка спеціалізується на виготовленні енергетичних напоїв. Фірма інвестує в спорт зі зрозумілою меркантильною метою – популяризація свого бренду. Це і Формула-1, і хокей, і футбол. Red Bull має футбольні клуби в Австрії, США та Бразилії (ще був у Гані, але там проект через кілька років закрився), де в назвах прямим текстом фігурують слова Ред Булл.

Вихід на німецький ринок дався найважче. Наприкінці "нульових" власник компанії Дітріх Матешіц після детального аналізу обрав місто Лейпциг – там в спадок від ЧС-2006 залишився хороший 43-тисячний стадіон, а вище четвертого дивізіону не грала жодна команда. У 2009-му був заснований клуб РБ Лейпциг, який купив ліценцію в скромного Маркранштедта на виступ у п'ятій за рангом лізі.

Домашній стадіон РБ Лейпциг – "Ред Булл Арена"

За місцевими правилами спонсори не можуть світитися в назві клубу, тому РБ – формально це RasenBallsport (клуб гри з м'ячем на траві), хоча насправді всі розуміють, про що мова. Перейменовуючи 43-тисячник, ховатися не довелося – він став "Ред Булл Арена". Матешіц заявив, що збирається солідними фінансовими вливаннями відразу вивести команду в Бундеслігу. Через 7 сезонів РБ Лейпциг вийшов в еліту, де дебютував з віце-чемпіонства. Потягнулися на трибуни вболівальники – вже два роки на "Ред Булл Арені" аншлаг.

Найбільш ненависний клуб Німеччини

Німецький футбол шанує традиції, ставить на перший план вболівальників і не вітає величезні трати грошей. Як наслідок – Лейпциг з 9-літньою історією, власником-магнатом та викинутими сотнями мільйонів євро став чужим. Навіть більше – найненависнішим клубом Німеччини. Все через успішність. Ті ж Хоффенхайм, Байєр і Вольфсбург також у володінні товстих гаманців і виступають проти рятівного правила 50+1, але їх так не хейтять.

Облити гравців сечею, кинути відрубану голову бика, обклеїти клубний автобус купюрами, запустити сайт "Nein zu RB" ("Проти РБ") – фанати інших клубів проявляють оригінальні способи висловити свою зневагу до Лейпцига. Образливі банери давно вже стали нормою: "На *** ми вертіли ваш Лейпциг", "Сліпо йдете за австрійським лідером? Відомо, чим це завершиться", "Хто любить футбол – не п'є Ред Булл".

Вболівальники Борусії Д проти Лейпцига

Невдалий попередній сезон

Дебютна Бундесліга-2016/17 принесла Лейпцигу сенсаційні срібні медалі, але в клубі це сприйняли за належне. Натомість минулий сезон, де команда зайняла 6 місце, ледь не втратила місце в єврокубках (хоча до останнього мала шанси навіть на топ-4) та вилетіла на груповому етапі з Ліги чемпіонів, вважається невдалим. З головним тренером Ральфом Хазенхюттлем припинили співпрацю, хоча в нього ще залишався рік контракту.

Провина Хазенхюттля в таких результатах дійсно є. Австрієць ставить дуже інтенсивний і виснажливий футбол, а гравці можуть ефективно виконувати його задуми лише в ідеальній фізичній формі. Протягом "срібного" сезону РБ завдяки молодому колективу досяг успіху, а в наступному сезоні гра на 3 фронти виснажила футболістів Лейпцига, результати логічно погіршилися.

Спортивний директор в ролі тренера

Лейпциг визначився з головним тренером на багаторічну перспективу. Наступного літа команду очолить Юліан Нагельсманн – контракт вже підписано. Запрошення одного з найкращих молодих коучів країни підтверджує найвищі амбіції клубу і розумне вкладання грошей. Заради Нагельсманна "бики" погодилися рік прожити без наставника. Точніше його функції виконуватиме спортивний директор Ральф Рангнік.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою

Ральф Рангнік – наставник РБ Лейпциг

Рангнік – основа успішної менеджерської роботи Лейпцига і всього Red Bull в європейському футболі. Ральф вибудував бекграунд в Зальцбургу, а потім зосередився на німецькому клубі. Втім, вболівальникам він знайомий роботою якраз на тренерському містку: Хоффенхайм, Ганновер, Штуттгарт, Шальке. Не дивно, що 60-річний фахівець вирішив сам очолити команду до приїзду Нагельсманна. Подібний досвід вже був – у сезоні-2015/16 Рангнік виводив Лейпциг в Бундеслігу, після чого "бики" запросили Хазенхюттля.

Кейта та інші трансфери

Діяльність Лейпцига – не суцільне зло, як це подають. РБ має одну з найкращих академій у Східній Німеччині, яка працює над розвитком талантів. Окрім цього, в клубі існують чіткі принципи трансферної роботи: купуються гравці лише до 23 років, а річна зарплата одного футболіста не має перевищувати 4 мільйони євро. І дарма, що Лейпциг переплачує, скуповуючи найперспективнішу молодь. Це приносить результат і гроші.

Ліверпуль домовився про трансфер Набі Кейта минулого літа, а тепер перерахував Лейпцигу близько 60 млн євро за гвінейця. Також "червоно-білі" продали лівого захисника Бернарду в Брайтон за 10 млн євро. Бразильський фулбек – якісний хороший виконавець, але він не завжди вигравав боротьбу навіть в Клостерманна, а тепер на його позицію в команду прийшов 20-річний золотий хлопчик з величезними перспективами – уругваєць Марсело Сараккі.

Набі Кейта запалює вже в Ліверпулі

Лейпциг укомплектував і проблемний правий фланг, де минулого сезону вимушено грав Ляймер. З Монпельє за 16 млн євро прибув правий оборонець Норді Мукіеле, якому пророкують в майбутньому основу збірної Франції. Ще одне точкове підсилення "биків" – форвард Матеус Куна – це збільшення конкуренції для Поульсена, Огюстена та Вернера.

Хороша трансферна кампанія з одною ремаркою – клуб не знайшов заміну Кейта. Поширюються чутки, що Лейпциг хоче запросити з Баварії Себастьяна Руді, але цю інформацію головний тренер спростував.

Лідери команди

Набі Кейта був найкращим гравцем команди, одночасно мотором і мозковим центром. Без нього головні функції у півзахисті розділяють між собою Дієго Демме та Кевін Кампль. Під керівництвом Ральфа Хазенхюттля Лейпциг в основному грав у класичні 4-4-2 з динамічними форвардами. Ральф Рангнік нічого кардинально поки що не ламає.

Після продажу Кейта головною зіркою вважається основний нападник збірної Німеччини Тімо Вернер – найкращий бомбардир команди останніх двох Бундесліг (21 і 13 голів). За ним полюють топ-клуби, але Вернер виразив бажання залишитися, щоб попрацювати з Юліаном Нагельманном. До старту Бундесліги він має підписати з Лейпцигом новий контракт – великий успіх для "биків".

Тімо Вернер – головна загроза для Зорі

Добре доповнює Вернера в парі Жан-Кевін Огюстен, варіативності додають Юссуф Поульсен, та Еміль Форсберг. Поки збірники відпочивали після ЧС-2018, добре зарекомендував себе новачок Куна, з яким тепер також доведеться рахуватися.

Варто відзначити й центр оборони. Там головний козир – зріла розумна гра 19-річних Дайота Упамекано та Ібраїма Конате. Щоправда, під час літньої відпустки Упамекано розгубив форму, за що публічно отримав на горіхи від Ральфа Рангніка. На цей момент основна пара центрбеків – Орбан-Конате.

Лейпциг – молода команда, середній вік складає 23 роки. Transfermarkt оцінює всіх гравців РБ в 298 мільйонів євро. Для порівняння ринкова вартість футболістів Зорі – 13,8 мільйона євро.

Які шанси в Зорі

Головна проблема "биків" у тому, що відсутня заміна Набі Кейта. Центр поля Лейпцига втратив у мобільності та надійності. Додатковий центральний хавбек Зорі і пресинг Кампля з Демме – це шанси для луганців. Підопічним Юрія Вернидуба буде дуже складно відрізати від м'яча форвардів, які мінімальну кількість часу перебувають у статиці, але потрібно з ними грати дуже щільно, не дозволяти розбігтися.

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Позиційні просування флангами від підопічних Юрія Вернидуба навряд чи матимуть успіх, оскільки крайні хави Форсберг і Забітцер багато допомагають у відборі, натомість швидкі атаки можуть ставати проблемою для нових фулбеків РБ. "Бики" пресингують щільним блоком, проходити який найкраще різкими переведеннями на протилежний фланг, або ж у вільну зону.

Німецький чемпіонат візьме старт наступного тижня, тому Лейпциг лише входить у сезон. Два кваліфікаційні раунди Ліги Європи "бики" пройшли без проблем – все вирішувалося вдома, а на виїзді команда розписувала зі шведським Хакеном і румунською Крайовою нічиї. В Румунію Ральф Рангнік взагалі взяв з собою лише 15 футболістів, давши відпочинок основному голкіперу Петеру Гулачі. Ляймер і Упамекано працюють над відновленням кондицій, а Тімо Вернер заліковує пошкодження.

Подейкували, що Лейпциг "злиє" Лігу Європи, щоб сконцентруватися на Бундеслізі, але наразі це не схоже на правду. Такі ж розмови були минулого сезону після вильоту з групи Ліги чемпіонів, однак і тоді РБ основним складом до останнього бився у плей-офф Ліги Європи. Головна ціль клубу – просування бренду Red Bull – ніяк не в'яжеться з тим, щоб свідомо відмовлятися від 6 матчів на континентальній арені. Зорі буде важко, шанси пройти німців – мізерні.

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