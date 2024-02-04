Зоря готується підписати захисника олімпійської збірної Нігерії – легіонер хотів працевлаштуватись у Туреччині
Скаути Зорі продовжують шукати талантів по всьому світу. Черговим новачком команди може стати представник Нігерії Крістофер Нваезе.
Зоря готується оформити співпрацю з нігерійським захисником Крістофером Нваезе, повідомляє "ТаТоТаке".
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За інформацією джерела, 21-річний оборонець справив гарне враження на тренерський штаб Юрія Коваля роботою на тренуванні та у контрольному матчі проти Ягеллонії.
Нваезе – універсальний гравець, який може зіграти як в центрі оборони, так і на позиції правого захисника. Зазначається, що Крістофер швидкий, чіпкий, із непоганою технікою, пристойно грає головою, якісно захищається один в один, може розпочати атаку. Його останнім клубом був нігерійський Плато Юнайтед. Як вільний агент, він намагався влаштуватися в одній із турецьких команд, але в результаті потрапив на перегляд у Зорю.
До слова, у поточному сезоні Нваезе зіграв у чемпіонаті Нігерії 12 поєдинків, в яких забив голи. Провів 2 матчі у складі олімпійської збірної країни.
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