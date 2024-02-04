Заря готовится оформить сотрудничество с нигерийским защитником Кристофером Нваэзе, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 21-летний защитник произвел хорошее впечатление на тренерский штаб Юрия Коваля работой на тренировке и в контрольном матче против Ягеллонии.

Нваэзе – универсальный игрок, который может сыграть как в центре обороны, так и на позиции правого защитника. Отмечается, что Кристофер быстрый, цепкий, с неплохой техникой, прилично играет головой, качественно защищается один в один, может начать атаку. Его последним клубом был нигерийский Плато Юнайтед. Как свободный агент, он пытался устроится в одной из турецких команд, но в итоге попал на просмотр в Зарю.

К слову, в текущем сезоне Нваэзе сыграл в чемпионате Нигерии 12 поединков, в которых забил голы. Провел 2 матча в составе олимпийской сборной страны.

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