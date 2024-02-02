Нападник португальської Ештрели Аліун Ндур продовжить кар'єру у Зорі, повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".

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22-річний сенегалець виступатиме за луганців на правах оренди – контракт розрахований на 1 рік з можливістю пролонгації ще на 4 роки.

Ндур – вихованець сенегальського клубу Карак. Виступав за чеський Висков, американський Лаудон Юнайтед, французький Шатору, португальскі Белененсеш та Ештрелу (з серпня 2023 року). У поточному сезоні провів за лісабонців 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом.

Нагадаємо, Ештрела у турнірній таблиці Прімейра-ліги нині йде чотирнадцятою, набравши 18 очок. Зоря на зимову паузу пішла на аналогічній позиції в УПЛ, маючи у доробку 12 пунктів.

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