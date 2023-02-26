Ван Леувен відмовився від підписання Георгі Кохреїдзе в Зорю, який перебував на зборах луганців, та продовжує прискіпливо відбирати новачків для команди, повідомляє ТаТоТаке.

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Наразі на фінальній стадії перегляд двох вихованців Ворскли та Шахтаря – 19-річного захисника Віталія Мороховця та 18-річного нападника Дениса Почапського. Також в команду може перебратись Павло Полегенько, який починав свою кар'єру в Динамо.

Крім того, у клубі чекають ще одного легіонера, чиї можливості добре знає ван Леувен. Контракти з потенційними новачками маю підписати найближчим часом, оскільки до завершення заявного терміну лишається три дні.

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