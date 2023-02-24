Луганський клуб нарешті вніс зміни у вигляд свого логотипа.

Зоря на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила, що нарешті змінила назву клубу на емблемі.

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Тепер замість російської "Зарі" на грудях луганців буде красуватись логотип з українським написом "Зоря". Раніше на це увагу спільноти звертали представники Кривбаса.

Символічно, що цю зміну луганці провели якраз 24 лютого – рівно рік тому Росія кровожерливо напала на Україну, проте їхнім планам не судилось справдитись.

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