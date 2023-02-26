Ван Леувен отказался от подписания Георги Кохреидзе, который находился на сборах луганчан, и продолжает придирчиво отбирать новичков для Зари, сообщает ТаТоТаке.

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Сейчас на финальной стадии просмотр двух воспитанников Ворсклы и Шахтера – 19-летнего защитника Виталия Мороховца и 18-летнего нападающего Дениса Почапского. Также в команду может перебраться Павел Полегенько, который начинал свою карьеру в Динамо.

Кроме того, в клубе ждут еще одного легионера, чьи возможности хорошо знает ван Леувен. Контракты с потенциальными новичками должны быть подписаны в ближайшее время, поскольку до завершения заявочного срока остается три дня.

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