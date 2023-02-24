Українські клуби поповнили скарбничку за підсумками тижня. Що вдалося здобути завдяки проходу Шахтаря та нічиїй СК Дніпро-1 – в нашому матеріалі.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, якого прогресу в таблиці коефіцієнтів УЄФА досягла Україна і як це вплине на перспективи в Лізі чемпіонів.

Шахтар програв Ренну в основний і додатковий час, але краще виконав серію пенальті та пробився до 1/8 фіналу Ліги Європи. Такий успіх приніс Україні 1 бонусний пункт. Ще 1 пункт на прощання з єврокубками заробив СК Дніпро-1. Дніпровці розписали нічию з АЕКом і завершили виступи в Лізі конференцій.

Розділивши тижневий здобуток на кількість представників (2/5), отримуємо 0,4 очка в таблицю коефіцієнтів. Завдяки такій надбавці вдалося відіграти одразу дві позиції – найбільший прогрес серед всіх країн за поточний мідвік. Україна піднялася на 14 місце, обійшовши Норвегію (Буде-Глімт програв і вилетів з ЛЄ) та Чехію (залишилася без євровесни).

Наші клуби виконали головне завдання – залетіли в топ-15. Це гарантує дві команди у кваліфікації Ліги чемпіонів і збереження квоти 5 представників. 14 місце ще солодше, адже чемпіону України 2023/24 доведеться проходити на один раунд відбору Ліги чемпіонів менше – старт з плей-офф кваліфікації.

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Шахтар має шанси підтягнути Україну навіть вище. Перед нами йде Швейцарія, яка на тижні здобула більше – перемога Базеля над Трабзонспором принесла 0,5 очка в таблицю (2 пункти розділити на 4 повпредів). Однак відрив мінімальний. Швейцарія "везе" Україні 0,375 очка. Шахтар може відіграти відставання вже в наступному раунді, якщо виступить краще, ніж Базель в Лізі конференцій.

Щоправда, 13 місце абсолютно нічим не відрізняється від 14. Суттєве покращення дасть 12 сходинка, але дістатися до Туреччини майже не реально. Турки мають 2,2 очка відриву, а три їхні команди продовжують боротьбу в єврокубках.

Сезонний рейтинг, який показує динаміку виступів, також покращився. За єврокубковий рік 2022/23 Україна набрала 5,5 очка – 20 результат серед всіх країн. Австрія, Шотландія та Сербія виступили гірше, а це означає, що ми маємо перспективи піднятися в наступних сезонах.

Нагадаємо, що зараз йде боротьба за розподіл місць на сезон 2024/25. Наступні єврокубки Україна розпочне на 12 місці: чемпіон має подолати один раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а віцечемпіон – 3 етапи відбору.