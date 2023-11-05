Зоря хотіла реабілітуватись за болючий виліт з Кубка України посеред тижня. Підопічні Валерія Кривенцова приїхали в гості до Вереса, який свою єдину перемогу в чемпіонаті здобув 2 місяці тому.

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Луганці потужніше провели перший тайм, але забити вдалося аж на 36-й хвилині. Данченко з правого флангу подав на голову Нагнойному, який поцілив у нижній кут. Верес відігрався до перерви завдяки стандарту. Подачу Шарая з кутового замкнув Вовченко.

Вміння грати головою виявилося вирішальним і під час третього гола. Ще один кутовий, ще одна якісна подача – дебютний гол у професіональному футболі святкує Олександр Яцик. Втім, Зоря знову не змогла втримати перевагу. На 89-й хвилині Батагов невдало підставився під удар Блізніченка і не залишив шансів Сапутіну – 2:2. Нічия залишила Верес на передостанній сходинці таблиці, а Зоря йде у зоні перехідних матчів.

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