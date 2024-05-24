"Шановні вболівальники, мій час на лаві запасних Барселони закінчиться в неділю. Ніколи не буває легко покинути клуб свого життя, але я роблю це дуже гордий, після двох з половиною років роботи в роздягальні, яка була як друга сім'я. Хочу подякувати за підтримку та прихильність уболівальників, які завжди були поруч зі мною та завжди виявляли до мене таку ж любов, як і під час моєї ігрової кар'єри.

Барселона офіційно звільнила Хаві перед останнім матчем сезону

З неділі я стану ще одним гравцем на трибунах, або зараз на Олімпійському стадіоні, або через кілька місяців на Камп Ноу. Тому що перш ніж стати гравцем або тренером, я – вболівальник Барселони і хочу лише найкращого для клубу мого життя, який завжди матиме мене у своєму розпорядженні. Я працював із групою фантастичних гравців і чудовим складом. Завдяки їм усім ми досягали поставлених цілей, кульмінацією яких минулого року стали перемога в Ла Лізі та Суперкубку.

У цьому сезоні все пішло не так, як ми хотіли, але ми зібралися разом і допомогли виростити нове покоління молодих футболістів з Ла Масії, які надихають усіх нас, уболівальників Барселони. Дуже дякую всім. Уболівальникам, гравцям, персоналу, співробітникам клубу, президенту, раді директорів, спортивним директорам, ЗМІ та всім, з ким я розділив подорож протягом цих двох з половиною сезонів. Бажаю всього найкращого клубу, який у мене в серці. Хай живе Барса", – написав Хаві в Instagram.

"Кройф не взяв єдиного, кого я боявся": як знекровлений Мілан знищив Барселону в афінському фіналі ЛЧ