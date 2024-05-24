Хаві тепло попрощався з Барселоною після відставки: "У цьому сезоні все пішло не так"
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес написав прощальні слова після того, як стало відомо про його відставку.
"Шановні вболівальники, мій час на лаві запасних Барселони закінчиться в неділю. Ніколи не буває легко покинути клуб свого життя, але я роблю це дуже гордий, після двох з половиною років роботи в роздягальні, яка була як друга сім'я. Хочу подякувати за підтримку та прихильність уболівальників, які завжди були поруч зі мною та завжди виявляли до мене таку ж любов, як і під час моєї ігрової кар'єри.
Барселона офіційно звільнила Хаві перед останнім матчем сезону
З неділі я стану ще одним гравцем на трибунах, або зараз на Олімпійському стадіоні, або через кілька місяців на Камп Ноу. Тому що перш ніж стати гравцем або тренером, я – вболівальник Барселони і хочу лише найкращого для клубу мого життя, який завжди матиме мене у своєму розпорядженні. Я працював із групою фантастичних гравців і чудовим складом. Завдяки їм усім ми досягали поставлених цілей, кульмінацією яких минулого року стали перемога в Ла Лізі та Суперкубку.
У цьому сезоні все пішло не так, як ми хотіли, але ми зібралися разом і допомогли виростити нове покоління молодих футболістів з Ла Масії, які надихають усіх нас, уболівальників Барселони. Дуже дякую всім. Уболівальникам, гравцям, персоналу, співробітникам клубу, президенту, раді директорів, спортивним директорам, ЗМІ та всім, з ким я розділив подорож протягом цих двох з половиною сезонів. Бажаю всього найкращого клубу, який у мене в серці. Хай живе Барса", – написав Хаві в Instagram.
"Кройф не взяв єдиного, кого я боявся": як знекровлений Мілан знищив Барселону в афінському фіналі ЛЧ