У матчі 13-го туру УПЛ Ворскла на виїзді розійшлась миром з Минаєм (0:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Минай у статусі найгіршої команди УПЛ під проливним дощем і шквальним вітром приймав Ворсклу. Підопічні Володимира Шарана досі не знали смаку перемог, тож кожна наступна гра у разі успіху могла стати історичною для закарпатців. Полтавці натомість востаннє здобували три очки ще чотири тури тому, коли сенсаційно здолали Шахтар. Скрипнику і Ко дуже хотілось перервати затяжну серію без перемог, і Минай був більш ніж достойним для цього суперником.

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Вже на 33-й секунді Степанюк видряпав м'яч у захисника господарів і пробивав у дальній кут – повз стійку. У відповідь Твердохліб з розвороту стріляв з меж штрафного після помилки Пердути – неточно.

За трохи Феліпе знайшов на дальній стійці Кане, а малієць віддав під удар Скляру. Постріл видався неточним, хоча гравець Ворскли встиг залізти в офсайд. В середині тайму Одарюк втік правим флангом і прострілив у штрафний – ніхто з партнерів не зумів замкнути. Нємчанінов другим темпом здалеку пробив вище. Згодом Юрченко з кутового намагався закрутити у ворота, але Бандура забрав.

На 40-й хвилині Твердохліб зважився на удар з лінії штрафного – повз стійку. Шаран бурхливо відреагував на спробу Єгора, адже той міг викотити на вільного партнера і епізод міг би завершитись голом.

По перерві Ралюченко ледь не відкрив рахунок, пробиваючи під поперечину, але Ісенко у божевільному стрибку перевів на кутовий. Згодом Скляр віддав під удар Степанюку, якого відверто прогавив Одарюк – той пробив повз ворота. За трохи він же пробивав у дальній кут і лише стійка врятувала Минай.

Погода продовжувала вносити свої корективи – гравці падали, ковзали, а гра все більше нагадувала водне поло.

На 70-й хвилині закарпатці усім складом вимагали пенальті за гру рукою Хрипчука. Арбітр довго радився з VAR, але одинадцятиметровий не призначив. Петько мав шанс зі стандарту, але не знайшов нічого кращого, ніж перевірити на міцність стінку з полтавців.

За 5 хвилин до завершення матчу Мельник у власному штрафному ненавмисно зачепив м'яч рукою – при падінні на газон він підставляв руку, і в цей момент сфера влучила у кінцівку. Арбітр після консультацій з асистентами пішов дивитись VAR. Як наслідок, призначив пенальті і дав червону картку Скляру за фол у попередньому епізоді. Степанюк з позначки пробив... повз ворота.

Нічия принесла Минаю 6 очок і залишила на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, Ворскла з 15-ма пунктами дев'ята.

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