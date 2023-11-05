Металіст 1925 і Чорноморець зіграли в 13-му турі УПЛ (2:1). Рахунок і огляд матчу 5 листопада 2023-го читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Металіст 1925 – Чорноморець, стартував о 15:00. Безвиграшна серія харків'ян в УПЛ налічувала 5 матчів – 2 нічиї та 3 поразки. Невдалий жовтневий відрізок відкинув підопічних Едмара у боротьбу за виживання – Металіст 1925 розмістився неподалік зони перехідних матчів. Чорноморець у останніх турах теж загальмував, але тримався поблизу зони єврокубків, а перемога виводила "моряків" на 5 місце.

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Активніше почала саме команда Едмара, але удари Юсова і Сидорова мети не досягли. Найгострішим був удар Вачіберадзе, з яким впорався Варакута. У Чорноморця Ієде впав в межах штрафного, але замість пенальті отримав жовту за симуляцію. Роман Григорчук такого рішення арбітра не зрозумів. Дійсно дискусійне рішення судді, яке ще вилізе одеситам боком. Був ще удар Путрі після стіночки з Ієде, а також невдала спроба Штогріна.

А на 20-й хвилині Чорноморець забив. Знову відзначився Андрій Штогрін, який продовжив свою гольову серію – 6 м'ячів у останніх 3-х матчах. Помилка Мар'яна Фарини, який невдало вибив м'яч, призвела до пропущеного гола. Бомбардир Чорноморця міг і дубль оформити, проте не зміг переграти Олега Мозіля. За цим пильно спостерігав Сергій Ребров – головний тренер збірної України був присутній на грі.

На 40-й хвилині Чорноморець залишився в меншості. Самсон Ієде, який вже мав жовту картку за симуляцію, отримав друге попередження за фол проти Вачіберадзе. Червона картка – Металіст 1925 отримав чисельну перевагу ще до перерви.

На перших секундах другого тайму був момент у Кузика, який пробив повз ворота. Металіст 1925 відповів ударом Моури. Бразилець не влучив у дальній кут. Зате влучив Борячук. На 53-й хвилині нападник Металіста 1925 головою замкнув подачу Безуглого. 1:1 – харків'яни швидко скористалися чисельною перевагою.

Підопічні Едмара переважали одеситів за кількістю ударів, але їхня точність бажала кращого. Кілька разів не влучив Сидоров, і тільки на 78-й хвилині Арі Моура все ж пробив Данила Варакуту. Більярдний удар з-за меж штрафного у кут воріт. М'яч кілька разів підскочив, що ускладнило завдання кіперу одеситів. 2:1 – перший гол бразильця в УПЛ.

Металіст 1925 набрав 15 очок і піднявся на 9 місце УПЛ, перервавши 5-матчеву серію без перемог. Чорноморець з 19-ма балами залишився 6-м.

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