Наша національна команда – одна з наймолодших на чемпіонаті Європи. Збірна України має виходити у плей-офф турніру.

Голова Української асоціації футболу на зустрічі з журналістами високо оцінив роботу головного тренера національної команди Сергія Реброва і сподівається, що наша збірна після групового етапу вийде до плей-офф турніру.

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"Гадаю, це один із здобутків нової команди, яка прийшла в УАФ, – розповів Андрій Шевченко. – Сергій Станіславович блискуче виконав роботу. Вийшли з групи і змогли потрапити до фінальної частини, опинившись у складній ситуації в плей-офф. При цьому на Євро-2024 команда буде однією з наймолодших".

Збірна України у відбірній групі посіла третє місце, поступившись англійцям й італійцям. У плей-офф наша команда завдала поразок Боснії і Герцеговині та Ісландії, забиваючи переможні голи на останніх хвилинах матчів.

У груповому турнірі Євро-2024 збірна України зіграє з Румунією, Словаччиною та Бельгією.

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