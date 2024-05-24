Вінгер Мілана Рафаел Леау визначився, де продовжить свою кар'єру – португалець зацікавив чимало клубів.

Леау не має наміру покидати Мілан цього літа та пов'язує своє майбутнє з проектом "россонері", повідомляє журналіст Руді Галетті.

Найкращого гравця Серії А переманюють до Саудівської Аравії – його клаусула становить 175 млн євро

Зазначається, що португалець зацікавив чимало клубів, зокрема саудівський Аль-Хіляль був готовий заплатити клаусулу в розмірі 175 млн євро.

Нагадаємо, Леау є єдиним гравцем Мілана, який заробляє більше за встановлену стелю зарплат у розмірі 6 млн євро – річний оклад португальця 7,5 млн. У поточному сезоні Рафаел провів 46 матчів у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 14 асистами.

Мілан без лідерів зганьбився, програвши Торіно – колишній гравець покарав неймовірним голом