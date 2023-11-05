Заря хотела реабилитироваться за болезненный вылет из Кубка Украины посреди недели. Подопечные Валерия Кривенцова приехали в гости к Вересу, который свою единственную победу в чемпионате одержал 2 месяца назад.

Минай удержал ничью в "водном поло" с Ворсклой – глупый пенальти чуть не похоронил команду Шарана

Луганчане мощнее провели первый тайм, но забить удалось аж на 36-й минуте. Данченко с правого фланга подал на голову Нагнойному, попавшему в нижний угол. Верес отыгрался до перерыва благодаря стандарту. Подачу Шарая с углового замкнул Вовченко.

Умение играть головой оказалось решающим и во время третьего гола. Еще один угловой, еще одна качественная подача – дебютный гол в профессиональном футболе отмечает Александр Яцик. Впрочем, Заря снова не смогла удержать преимущество. На 89-й минуте Батагов неудачно подставился под удар Близниченко и не оставил шансов Сапутину – 2:2. Ничья оставила Верес на предпоследней строчке таблицы, а Заря идет в зоне переходных матчей.

Металлист 1925 на глазах Реброва оформил камбек с Черноморцем, играя свыше тайма в большинстве