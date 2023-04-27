Український нападник Ілля Зубков перебуває на перегляді у Зорі, повідомляє ТаТоТаке.

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Останнім клубом 25-річного гравця був Металіст 1925. Після початку повномасштабного нападу Росії Зубков пішов в тероборону, а вже влітку повернувся у великий футбол і зіграв за харків'ян 5 матчів в УПЛ (0 голів). З січня він перебуває без команди. Цікаво, що взимку Ілля намагався працевлаштуватись у Чорноморці, але захворів на коронавірус.



Нині футболіст перебуває у таборі луганців і намагається переконати тренерський штаб Патріка ван Леувена у своїй профпридатності.

Нагадаємо, Зубков – вихованець Динамо (грав за другу команду з 2015 по 2016 роки). У 2017-му вирушив за кордон, де виступав за чеські Бенешов, Сельє і Белло, Богеміанс, австрійський Капфенберг. У вересні 2020-го повернувся в Україну і захищав кольори Альянса у Першій лізі.

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