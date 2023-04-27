Украинский нападающий Илья Зубков находится на просмотре в Заре, сообщает ТаТоТаке.

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Последним клубом 25-летнего игрока был Металлист 1925. После начала полномасштабного нападения России Зубков ушел в тероборону, а уже летом вернулся в большой футбол и сыграл за харьковчан 5 матчей в УПЛ (0 голов). С января он находится без команды. Интересно, что зимой Илья пытался трудоустроиться в Черноморце, но заболел коронавирусом.

Сейчас футболист находится в лагере луганчан и пытается убедить тренерский штаб Патрика ван Леувена в своей профпригодности.

Напомним, Зубков – воспитанник Динамо (играл за вторую команду с 2015 по 2016 годы). В 2017-м отправился за границу, где выступал за чешские Бенешов, Селье и Белло, Богемианс, австрийский Капфенберг. В сентябре 2020-го вернулся в Украину и защищал цвета Альянса в Первой лиге.

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