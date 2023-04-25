"Один із футбольних людей після матчу Колос – Зоря сказав мені таку фразу: "Якби президентом Зорі був Засуха, то вона вже була б чемпіоном". Річ не в тому, що, можливо, приділяється якась увага суддівському питанню. Річ у тім, що цей президент максимально занурений у процес. Він знає все.

Красивий гол Бражка у відеоогляді зустрічі Колос – Зоря – 0:1

Це дуже контрастує з тим, що відбувається в Зорі. На сайті клубу в розділі "керівництво клубу" я побачив тільки президента Геллера і заступника директора Юрія Коваля. Я намагаюся зрозуміти, хто в цій Зорі відповідає за якісь організаційні процеси?

У Зорі дуже посередні зарплати для УПЛ. За моєю інформацією, команда досі не отримала премію за перемогу над Динамо. Кажуть, що є заборгованості із зарплати у два місяці, які скоро мають погасити.

Кажуть, у команди проблеми з екіпіруванням. Є гравці, які тренуються в тому, в чому вони прийшли з іншої команди. Я просто в шоці, як таке може бути в команді, яка претендує на Лігу чемпіонів? У роздягальні Зорі лежать автомобільні шини когось з адміністрації клубу. Друзі, у вас професіональний клуб, чи шиномонтаж 24/7? Ви вже визначтеся", – зазначив Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Зоря у меншості втримала перемогу над Колосом, піднявшись на другу позицію в УПЛ