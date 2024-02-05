Півзахисник хорватського Рудеша Яков Башіч перейде в Зорю, повідомляє "ТаТоТаке".

Зоря визначилась з новим стадіоном на другу частину сезону – раніше луганці грали на арені клубу Першої ліги

Напередодні 27-річний хавбек зіграв за луганців у спарингах проти польської Арки та тбіліського Динамо.

Нагадаємо, Яков – вихованець американського Редінг Юнайтед. Встиг пограти за Бостон Болтс, хорватські Хайдук, Дугопольє, Драговляц та Славен.

Його контракт з Рудешем (за який у поточному сезоні він провів 18 матчів у всіх турнірах без результативних дій) чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Цікаво, що Яков є братом-близнюком Томи Башіча, який належить Лаціо і на правах оренди нині захищає кольори Салернітани у Серії А.

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