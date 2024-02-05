Полузащитник хорватского Рудеша Яков Башич перейдет в Зарю, сообщает "ТаТоТаке".

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Накануне 27-летний хавбек сыграл за луганчан в спаррингах против польской Арки и тбилисского Динамо.

Напомним, Яков – воспитанник американского Рединг Юнайтед. Успел поиграть за Бостон Болтс, хорватские Хайдук, Дугополье, Драговляц и Славен.

Его контракт с Рудешем (за который в текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах без результативных действий) действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Интересно, что Яков является братом-близнецом Томы Башича, который принадлежит Лацио и на правах аренды ныне защищает цвета Салернитаны в Серии А.

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