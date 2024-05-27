Мишньов визначився зі своїм майбутнім – хавбек вирішив не продовжувати контракт із Зорею, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що хавбек луганців, який виконував функції капітана за відсутності Богдана Бутка, розпочне новий сезон у складі Олександрії. Дмитро вже навіть підписав контракт, який розрахований на 2 роки.

У поточному сезоні Мишньов відіграв у 29 матчах за Зорю, в яких відзначився 2 результативними передачами. Transfermarkt оцінює хавбека в 600 тисяч євро.

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