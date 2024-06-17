Австрійці та французи зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Австрія – Франція стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Австрія – Франція: анонс матчу Євро-2024

Перший матч групи D відбувся ще вчора – Нідерланди обіграли Польщу. Інший фаворит квартету – Франція – сьогодні зустрічається з міцною Австрією Ральфа Рангніка.

Стартові склади команд

Австрія: Пенц – Пош, Дансо, Вьобер, Мвене – Зайвальд, Грілліч – Лаймер, Забітцер, Баумгартнер – Грегоріч.

Запасні: Лінднер, Гельд, Траунер, Арнаутовіч, Прасс, Кверфельд, Лінхарт, Кайнц, Шмід, Данілюк, Зайдль, Віммер, Вайманн, Ентруп, Грюль.

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Ернандес – Канте, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Тюрам – Мбаппе.

Запасні: Самба, Ареоля, Павар, Менді, Камавінга, Чуамені, Жиру, Коло Муані, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате, Барколя.