Експерти не стримуються після матчу першого туру Євро-2024 Румунія – Україна (3:0).

Катастрофа і сором – два слова, які найчастіше крутяться у голові після мюнхенського побоїща. Можливо, у наших експертів словниковий запас трохи ширший?

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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Михайло Смоловий, тактичний гік із ТаТоТаке, швидко вводить у курс справи навіть далеких від футболу читачів.

Архіваріус Артур Валерко констатує вже другу розгромну поразку від Румунії, яка потроху стає одним із найлютіших злих геніїв збірної України.

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко дуже злий (як і ми всі), проте віритиме в команду до останнього.

Головред Трибуни Олег Щербаков знімає з язика: ми – поки що найслабша збірна на цьому святі футболу.

Журналіст Sport.ua Олексій Сливченко знімає кілька корон із буйних голів наших зірок.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко – про недоліки Луніна та прорахунки Реброва.

Євген Будерацький, заступник головреда Української правди, про те, як швидко може змінитися сприйняття суперника.

Полтавський спортивний журналіст Станіслав Майзус – лаконічний у діагнозі.

Олександр Сажко із Трибуни: якщо ганьбитись – то по всіх фронтах.

Денис Мандзюк, письменник, журналіст, випусковий редактор Локальної історії, ні на що не натякає.

Андрій Дрозда із Zaxid.net – за дипломатію.

Микола Васильков, колишній прес-аташе Шевченка, просто шокований. Усе на обличчі написано.

Фоззі із ТНМК співає епітафію цій команді.

Вадим Грищук, Футбол 24, переконаний: у штабі збірної не читають топові спортивні видання Італії.

Агент, експерт та менеджер В’ячеслав Заховайло, як і після поразки від Польщі, вважає, що ми зазнали приниження футбольного інтелекту.

Легенда спортивного телеефіру Руслан Свірін розчарований ще й румунською торсидою. Кричуще хамство південних сусідів!

Роман Шахрай (Gazeta.ua) – один із небагатьох, хто намагається не втрачати оптимізму.

Автор Футбол 24 Михайло Юхименко підводить до думки, що потрібно "зрозуміти і пробачити".

Головред Чемпіона Андрій Твердохліб підводить підсумок. Сумно. Гірко.

P.S. від Євгена Зінченка, легенди спортивних ефірів на "Плюсах".

Євро-2024: Румунія рознесла Україну – тотальне фіаско, перше влучання на 76-й, катастрофа кожного і милостиня суперника