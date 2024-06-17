Збірна України провалила старт на Євро-2024. Питання про вихід з групи вже постало дуже гостро, потрібно сподіватися на хороші підсумки в матчах конкурентів. Трішки пізніше боротьбу розпочав фаворит нашого квартету – Бельгія.

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Смілива та ефективна Словаччина

Доменіко Тедеско провів зміну поколінь і привіз на турнір менш зіркову, але більш швидку команду. Втім, малюнок гри сьогодні визначали не бельгійці, а скромна Словаччина, яку називають маленькою копією Наполі з Лоботкою в центрі поля. Франческо Кальцона навіть встиг потренувати Наполі в цьому сезоні.

Словаки показали чудовий рівень організації гри: без м'яча тримали щільний середній блок і за можливості вмикали високий пресинг. Цей пресинг подарував аутсайдеру швидкий гол. Словаччина відібрала м'яч в чужому штрафному після ауту – Шранц п'ятою відкинув під удар Куцки, а потім сам зіграв на добиванні.

Завдяки грамотному розташуванню Словаччина обривала атаки бельгійців в зародку. Після втрат команда Кальцони великими силами вступала у відбір. Дуже смілива тактика, враховуючи різницю в класі, але працювала вона чудово.

З м'ячем словаки також далеко не примітивні: комбінації з розумними ривками, тонке відчуття один одного з пасами п'яткою, награні патерни зі змінами флангів. Аутсайдер боровся за ініціативу та круто атакував. Прорив через правий фланг від Пекаріка та Куцки завершився ефектним ударом Гарасліна.

Лукаку з катастрофою, Доку "зробив результат"

Найкращий шанс в першому таймі Бельгія отримала в подарунок – Дубравка загрався з м'ячем, але Троссар з-за меж штрафного не влучив у площину. Всі інші моменти були пов'язані з Доку та Лукаку.

Вінгер Манчестер Сіті розривав фланг фірмовим дриблінгом (6 вдалих спроб), однак мав проблеми з останнім пасом. Десь дав у недодачу, десь навпаки перебіг всю команду. Його активності все одно вистачало для гостроти: до перерви не забив Лукаку, після перерви удар Бакайоко героїчно зупинив Ганцко. Доку все ж створив гол, щоправда, у власні ворота – поплив під пресингом і віддав пас супернику.

Але Жеремі не може претендувати на головне розчарування матчу. Це звання заброньоване за Лукаку. Який же він повільний і незграбний. Ромелу міг забивати вже в дебюті зустрічі, але поцілив у голкіпера. Потім не втік сам на сам з голкіпером після класного пасу Доку, потім зажував момент, коли Карраско пасом з глибини відрізав всю Словаччину. 0,82 xG в Лукаку, але яка різниця, якщо він не здатен влучити у порожній кут чи переграти голкіпера. Три явні змарновані шанси – такий сьогоднішній доробок форварда.

Словаки спіймали Бога за бороду

Лукаку зрештою знайшов свої голи, але їх скасували. Форвард заніс м'яч з метра у ворота після подачі з флангу та скидки Онана – офсайд. Опенда отримав пас з глибини, оббіг опонента та викотив на гол Ромелу – VAR зафіксував, що рука Опенда легенько підбила м'яч.

Словаччина перемогла, набрала три очки та зрівнялась в таблиці з Румунією. Україна та Бельгія на дні з нулями. Наступний матч команда Реброва проведе проти словаків. Битва буде дуже серйозна. Словаки настільки впевнені в собі, що сьогодні на останніх хвилинах освіжували лінію атаки та шукали варіанти на другий гол.