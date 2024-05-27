"З того, що я знаю. Зараз Герреро відсутній в шортлистах Полісся. Полісся якось переспало з цією ідеєю. Так, є Луїфер.

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З того, що я знаю – у боротьбу за Герреро вже у певному сенсі увімкнулися Динамо та Шахтар. Конкретизую. Принаймні представники Динамо або Шахтаря контактували з представниками або Герреро, або Зорі, або самим Герреро щодо потенційного переходу", – поділився Співковський у програмі ТаТоТаке.

Відзначимо, що Едуардо Герреро в цьому сезоні провів за Зорю 33 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився 13 голами та 4 асистами. Луганці підписали нападника в липні 2023 року за 500 тисяч євро.

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