Заря бесплатно потеряет капитана команды – он уже подписал контракт с другим клубом
16:22 - Читати українською
Полузащитник Зари Дмитрий Мишнев продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
Мишнев определился со своим будущим – хавбек решил не продлевать контракт с Зарей, сообщает ТаТоТаке.
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Отмечается, что капитан луганчан начнет новый сезон в составе Александрии. Дмитрий уже даже подписал контракт, который рассчитан на 2 года.
В текущем сезоне Мишнев отыграл в 29 матчах за Зарю, в которых отметился 2 результативными передачами. Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро.
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