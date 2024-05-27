Мишнев определился со своим будущим – хавбек решил не продлевать контракт с Зарей, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что капитан луганчан начнет новый сезон в составе Александрии. Дмитрий уже даже подписал контракт, который рассчитан на 2 года.

В текущем сезоне Мишнев отыграл в 29 матчах за Зарю, в которых отметился 2 результативными передачами. Transfermarkt оценивает хавбека в 600 тысяч евро.

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