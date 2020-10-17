Зоря – Колос

Неймовірно, але в УПЛ ще є команди, яких не зачепив коронавірус. Колос, крім негативних тестів, може похизуватися перед лігою перебуванням на третьому місці в турнірній таблиці – ковалівці відстають від Динамо з Ворсклою всього на одне очко. Втім, останні три залікових бали підопічні Руслана Костишина набрали завдяки "лівому" пенальті, призначеному за фол у метрі від штрафного Маріуполя – це факт. Втім, фактом є і три травми Колоса до 22-ї хвилини та три влучання ковалівців у поперечку воріт суперника.

Колос на останніх секундах вирвав перемогу над Маріуполем завдяки помилковому пенальті

Статистика говорить, що Колос перебрав очок і голів, та і по грі стають помітні деякі проблеми. Ковалівці все важче доводять м'яч до штрафного, але це може бути наслідком втоми – команда грала на тлі форсованої підготовки до єврокубків. Тепер банда Руслана Костишина повинна бути більш свіжою. В будь-якому випадку, легко Зорі не буде.

Луганці погано стартували у чемпіонаті, зазнавши поразок від Десни та Маріуполя, але потім підопічних Віктора Скрипника прорвало – вони розписали нічию з Шахтарем та Динамо, а Львову за тайм накидали п'ять голів. Чи можна сказати, що Зоря стала кращою у цей період? Ну, результат є, але проблеми з просуванням м'яча до штрафного залишаються значними. Власне, у матчі проти Динамо гол приніс дальній удар з помилкою Бущана – а більше у команди нічого й не було, по суті. Показники інтенсивності пресингу та єдиноборств також впали, але не надто сильно – і не факт, що це погано. Зоря і так витрачає всі сили за 40 хвилин, а так їх буде трохи більше.

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За період паузи на матчі збірних луганських футболістів розгребли по збірних, тож зараз Віктору Скрипнику важливо зібрати колектив докупи у функціональному та ігровому плані. Втім, є і приємні новини – клуб підписав нападника Саядманеша та хавбека Гриня. Останній вже встиг взяти участь у веселому спарингу проти Інгульця (3:3). Словом, справи у Зорі дійсно йдуть непогано.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Новак, Гавриш, Антюх та Смирний (Колос; під питанням)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський – Іванісеня – Кабаєв, Юрченко, Кочергін – Громов, Гладкий

Колос: Волинець – Кравченко, Петров, Чорноморець, Ємець – Задоя, Оріховський, Богданов – Ільїн, Костишин – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос програв усі чотири попередні матчі проти Зорі, сумарно пропустивши вісім голів. Зараз команда Руслана Костишина стала явно сильнішою, але інтенсивний темп луганців виглядає дуже неприємним для ковалівців. Крім того, в останніх матчах у Колоса намітились проблеми з реалізацією.

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Зоря ж зараз явно на ходу, вона гратиме вдома, а її тактичні проблеми на тлі Колоса виглядають некритичними. Саме тому фаворитом пари здається саме луганський клуб.

Минай – Маріуполь

Минай у перших турах виглядає не дуже симпатично. Практично за всіма показниками, крім кількості єдиноборств, команда Василя Кобіна пасе в УПЛ задніх, та і візуально сухий футбол "лисів" приємно дивитися лише їхнім вболівальникам – для нейтрального глядача це тяжке видовище. Видатних результатів теж немає: команда зазнала розгрому від Олімпіка та Динамо, а також розписала нічию з Інгульцем завдяки голу з пенальті – Ігор Циганик, схоже, сумнівається в чесності цього рахунку. Або не цього. Єдина перемога була здобута аж у першому турі над Олександрією.

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Якщо Лідс повертає у АПЛ англійські футбольні 90-ті з ефектними йоркширцями, то Минай повертає в Україну вітчизняні 90-ті – з купою боротьби, максимальною простотою та дрібними скандалами. Втім, це були лише перші тури в еліті. Цілком можливо, що далі справи у минайців підуть веселіше.

За Маріуполь у попередньому турі було трішки прикро. При всіх особливостях роботи клубу, азовська команда на старті сезону демонструвала симпатичний футбол, прибивши Зорю та СК Дніпро-1, а також відібравши очки у Ворскли – і могли відібрати у Колоса, якби не абсурдний пенальті. Втім, підопічні Остапа Маркевича все одно не вражали у тому поєдинку, хоча у Колоса була купа травмованих. Та і варто зазначити, що при всіх чеснотах Маріуполь виглядає занадто контратакувальним колективом – "плану Б" футболістам не вистачає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кащук (Маріуполь)

Дискваліфіковані: Пиняшко (Минай)

Орієнтовні склади на матч Минай – Маріуполь

Минай: Попович – Меліченко, Лопирьонок, Матіч, Маткобожик, Саків – Сніжко, Ткачук, Кожанов, Нурієв – Шиндер

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Кулаков, Топалов – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Минай вміє закритися й засушити гру. Для Маріуполя це може стати проблемою, але бідність атаки закарпатців дозволить азовцям йти в атаку великими силами – а хороших виконавців тут вистачає. Та і загалом Маріуполь виглядає на порядок симпатичніше за Минай, тож можна прогнозувати непросту, але заслужену звитягу підопічних Остапа Маркевича.

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