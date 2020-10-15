"Перед кожним домашнім матчем ми реально ходимо до церкви. Вся команда. Їдемо на матч, зупиняється автобус, тому що церква розташована на шляху, і заходимо буквально на 5-10 хвилин.

Кобін назвав топ-3 найперспективніших українських футболістів

Не всі нормально це сприймають. Ніхто нікого не змушує. Зупиняється автобус і запитують, чи є охочі. Хтось йде, хтось стоїть на вулиці і чекає. У футболіста можуть бути якісь проблеми, на**й йому ця церква, він про своє думає. А є такі, що з проблемами відразу біжать до церкви", – сказав Кобін для Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Зауважимо, Минай розташувався на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ після п'яти турів. Цей сезон є дебютним для підопічних Василя Кобіна в українській першості.

"Він довів, що не є манекеном": іспанські ЗМІ хвалять динамівця, якого усі недооцінювали, і визнають скандальну крадіжку