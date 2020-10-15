Кобін: Перед кожним матчем ми справді ходимо в церкву
Головний тренер Миная Василь Кобін розповів, чи його команда відвідує церкву перед поєдинками.
"Перед кожним домашнім матчем ми реально ходимо до церкви. Вся команда. Їдемо на матч, зупиняється автобус, тому що церква розташована на шляху, і заходимо буквально на 5-10 хвилин.
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Не всі нормально це сприймають. Ніхто нікого не змушує. Зупиняється автобус і запитують, чи є охочі. Хтось йде, хтось стоїть на вулиці і чекає. У футболіста можуть бути якісь проблеми, на**й йому ця церква, він про своє думає. А є такі, що з проблемами відразу біжать до церкви", – сказав Кобін для Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.
Зауважимо, Минай розташувався на 11 сходинці турнірної таблиці УПЛ після п'яти турів. Цей сезон є дебютним для підопічних Василя Кобіна в українській першості.
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