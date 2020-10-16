Як відомо, Крузейро отримав трансферний бан за те, що не розрахувався за трансфер 7-річної давнини. До 20 серпня клуб був зобов'язаний виплатити Зорі 1,16 млн євро, проте цього так і не сталось.

Крузейро отримав трансферний бан через борг Зорі – винуватець ніколи не грав за луганців

З приходом нового наставника Луїса Феліпе Сколарі з'явилась надія, що луганці все ж отримають цю суму, повідомляє Іtatiaia. Видання зазначає, що знайти кошти Крузейро збирається за рахунок залучення інвестицій від місцевого підприємця Педро Лоуренсо, який є власником великої мережі супермаркетів в Бразилії.

Цікаво, що сам бізнесмен особисто гарантував новоспеченому тренеру Луїсу Феліпе Сколарі погашення боргів перед Зорею. Це дозволить Крузейро позбутися заборони на реєстрацію нових футболістів, яка раніше була накладена ФІФА.

Відзначимо, що Вілліан Гомес, за якого має заплатити бразильський клуб, ніколи не грав за Зорю. У сезоні 2012/13 він захищав кольори харківського Металіста, звідки й перебрався до Бразилії. Проте, в кризовий період харків'яни передали борг луганцям.

Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі