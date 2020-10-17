Заря – Колос

Невероятно, но в УПЛ ещё есть команды, которых не задел коронавирус. Колос, кроме негативных тестов, может похвастаться перед лигой пребыванием на третьем месте в турнирной таблице – ковалёвцы отстают от Динамо с Ворсклой всего на одно очко. Впрочем, последние три зачётных балла подопечные Руслана Костишина набрали благодаря "левому" пенальти, назначенному за фол в метре от штрафной Мариуполя – это факт. Впрочем, фактом являются и три травмы Колоса до 22-й минуты и три попадания ковалёвцев в перекладину ворот соперника.

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Статистика говорит, что Колос перебрал очек и голов, да и по игре становятся заметны некоторые проблемы. Ковалёвцы всё труднее доводят мяч до штрафной, но это может быть следствием усталости – команда играла на фоне форсированной подготовки к еврокубкам. Теперь банда Руслана Костишина должна быть более свежей. В любом случае, легко Заре не будет.

Луганчане плохо стартовали в чемпионате, потерпев поражения от Десны и Мариуполя, но потом подопечных Виктора Скрипника прорвало – они расписали ничью с Шахтером и Динамо, а Львову за тайм набросали пять голов. Можно ли сказать, что Заря стала лучше в этот период? Ну, результат есть, но проблемы с продвижением мяча в штрафную остаются значительными. Собственно, в матче против Динамо гол принёс дальний удар с ошибкой Бущана – а больше у команды ничего и не было, по существу. Показатели интенсивности прессинга и единоборств также упали, но не слишком сильно – и не факт, что это плохо. Заря и так тратит все силы за 40 минут, а так их будет немного больше.

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За период паузы на матчи сборных луганских футболистов разгребли по сборным, поэтому сейчас Виктору Скрипнику важно собрать коллектив вместе в функциональном и игровом плане. Впрочем, есть и приятные новости – клуб подписал нападающего Сайядманеша и хавбека Гриня. Последний уже успел принять участие в весёлом спарринге против Ингула (3:3). Словом, дела у Зари действительно идут неплохо.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Новак, Гавриш, Антюх и Смирный (Колос; под вопросом)

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Кабаев, Юрченко, Кочергин – Громов, Гладкий

Колос: Волынец – Кравченко, Петров, Черноморец, Емец – Задоя, Ориховский, Богданов – Ильин, Костышин – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос проиграл все четыре предыдущих матча против Зари, суммарно пропустив восемь голов. Сейчас команда Руслана Костишина явно сильнее, но интенсивный темп луганчан выглядит очень неприятным для ковалёвцев. Кроме того, в последних матчах у Колоса наметились проблемы с реализацией.

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Заря же сейчас явно на ходу, она будет играть дома, а её тактические проблемы на фоне Колоса выглядят некритичными. Именно поэтому фаворитом пары кажется именно луганский клуб.

Минай – Мариуполь

Минай в первых турах выглядит не очень симпатично. Практически по всем показателям, кроме количества единоборств, команда Василия Кобина пасёт в УПЛ задних, да и визуально сухой футбол "лисов" приятно смотреть только их болельщикам – для нейтрального же зрителя это тяжёлое зрелище. Выдающихся результатов тоже нет: команда потерпела поражения от Олимпика и Динамо, а также расписала ничью с Ингульцом благодаря голу с пенальти – Игорь Цыганик, похоже, сомневается в честности этого счёта. Или не этого. Единственная победа была одержана только в первом туре над Александрией.

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Если Лидс возвращает в АПЛ английские футбольные 90-е с эффектными йоркширцами, то Минай возвращает в Украину отечественные 90-е – с кучей борьбы, максимальной простотой и мелкими скандалами. Впрочем, это были только первые туры в элите. Вполне возможно, что дальше дела у минайцев пойдут веселее.

За Мариуполь в предыдущем туре было немного обидно. При всех особенностях работы клуба, азовская команда на старте сезона демонстрировала симпатичный футбол, прибив Зарю и СК Днепр-1, а также отобрав очки у Ворсклы – и могли отобрать у Колоса, если бы не абсурдный пенальти. Впрочем, подопечные Остапа Маркевича всё равно не впечатляли в том поединке, хотя у Колоса была куча травмированных. Да и стоит отметить, что при всех достоинствах Мариуполь выглядит слишком контратакующим коллективом – "плана Б" футболистам не хватает.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кащук (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Пиняшко (Минай)

Ориентировочные составы на матч Минай – Мариуполь

Минай: Попович – Меличенко, Лопирёнок, Матич, Маткобожик, Сакив – Снижко, Ткачук, Кожанов, Нуриев – Шиндер

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк – Чех – Горбунов, Бондаренко, Кулаков, Топалов – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Минай умеет закрыться и засушить игру. Для Мариуполя это может стать проблемой, но бедность атаки закарпатцев позволит азовцам идти вперёд большими силами – а хороших исполнителей здесь хватает. Да и вообще Мариуполь выглядит на порядок симпатичнее, чем Минай, поэтому можно прогнозировать непростую, но заслуженную победу подопечных Остапа Маркевича.

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