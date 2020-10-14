Як відомо, Євген Чеберко перейшов до австрійського клубу в середині липня з луганської Зорі, підписавши угоду до 2024 року. Луганці отримали за нього 300 тисяч євро. В середині вересня українець навіть встиг дебютувати за нову команду у матчі проти Тіроля – він вийшов зі стартових хвилин і провів на полі перший тайм. Цей поєдинок став поки-що єдиним у кар'єрі захисника.

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Згодом у ЗМІ з'явилась інформація про можливе повернення Євгена в УПЛ – попередній клуб Чеберка прагнув переходу свого гравця, однак сторони не змогли домовитись щодо умов трансферу. Журналіст програми ТаТоТаке Михайло Співаковський розповів, що стало на заваді камбеку українця.

В австрійський ЛАСК прийшов новий тренер, який не бачив у складі українського легіонера, хоча команда і грає у три захисники. Планувалось, що його повернуть у Зорю на правах оренди. Проте 4 жовтня у матчі австрійської Бундесліги проти Рапіда один з захисників зазнав травми, а інший був вилучений з поля. Тому ЛАСК вирішив залишити Чеберка.

Нагадаємо, команда Євгена після 4 турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Австрії 5 сходинку, маючи у своєму активі 7 очок.

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