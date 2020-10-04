Програму туру закривав поєдинок у Ковалівці між Колосом і Маріуполем, на який команди вийшли у максимально сильних складах. Щоправда, у господарів вже на 7-й хвилині через травму випав Антюх – Дениса замінив Ільїн. На 14-й несподівано зашкутильгав Смирний – замість нього з'явився Денис Костишин, однак і на цьому проблеми ковалівців не завершились. На 22-й хвилині на газон присів Новак, тримаючись за пах. Стало очевидно, що і йому потрібна заміна. Руслан Костишин від такого повороту подій міг тільки іронічно посміхатись. На поле вийшов Оріховський.

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Через ці дрібні паузи перша третина першого тайму нічим цікавим у футбольному плані не потішила. Обидві команди грали рівно, а дебютний момент стався аж на 17-й хвилині – це Стасюк пробив з-за меж штрафного з рикошетом від Топалова. М'яч пройшов повз лівий кут. На 25-й хвилині Маріуполь був ще ближчим до голу – це Сікан замикав подачу з флангу ударом з мінімальної дистанції, але по воротах Данило не влучив.

Наступного небезпечного епізоду довелося чекати майже 20 хвилин, коли перед свистком на перерву команди влаштували розмін. Спочатку Костишин увірвався на правий край штрафного й пробив у ближній кут (Гальчук врятував), потім Лисенко з кутового замикав повз ворота, а Сікан відповів ударом після прострілу від Стасюка – Данило знову не влучив по воротах з мінімальної відстані. Зрештою, на перерву футболісти пішли за нулів на табло.

Якщо у першому таймі Маріуполь виглядав на дещицю перспективніше за ковалівців, то на початку другого Колос відверто розривав азовців. Вже на 49-й хвилині господарі могли відкрити рахунок внаслідок потужного пострілу Лисенка метрів з 22-х – поперечина врятувала Гальчука! Ще за хвилину голкіпер гостей відбив дальній удар Богданова у нижній кут, а на 51-й Гальчук спіймав м'яч після замикання кутового у виконанні все того ж Лисенка. Після цього зі створенням моментів у ковалівців намітились деякі проблеми, але ініціатива була повністю на їхньому боці.

Остап Маркевич відповів заміною, знявши на 60-й хвилині Сікана й випустивши Кулакова. Цим він виграв ще кілька хвилин рівної гри, але на 67-й Колос знову міг вийти вперед: Богданов у падінні переправив простріл з лівого флангу на дальню стійку, а Ільїн летів на замикання – не дотягнувся! На 69-й же стався кутовий та друге влучання у поперечину – це Петров пробивав головою. Втім, дотиснути оборону гостей впродовж наступних хвилин ковалівцям ніяк не вдавалося, а на 78-й вони ще й ледь не пропустили. Відзначитись міг Стасюк, якому вдався фантастичний постріл з дистанції – м'яч пройшов у сантиметрах від дальньої стійки.

В ендшпілі зустрічі тотальної переваги Колоса вже не відчувалося, хоча Маріуполь явно був не проти нічиєї. На останніх хвилинах команди розмінялися кількома подачами у штрафний без особливої небезпеки, але на 90-й сталося третє влучання у поперечину Маріуполя – Гальчук перевів у неї хитру подачу Богданова з кутового.

Арбітр Віктор Копієвський додав до основного часу п'ять хвилин, за які нічого цікавого не сталося, однак на останніх секундах Сагуткін сфолив перед власним штрафним. На повторах це було помітно яскраво, але у арбітрів їх не було. Рефері призначив пенальті, а Оріховський точним ударом приніс Колосу перемогу – 1:0.

Таким чином, Колос набрав 10 очок, піднявшись на третю позицію в УПЛ. Маріуполь, маючи в активі сім залікових балів, залишився на сьомій сходинці.

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